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Осужденный по делу о взятке генерал признал вину

Осужденный по делу о взятке генерал признал вину

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта».

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