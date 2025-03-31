Осужденный по делу о взятке генерал признал вину

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта».
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