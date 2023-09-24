Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Личка о 0:1 от «Спартака»: «Нападающие не забили, но больше проблем вижу в потерях в центре»

Личка о 0:1 от «Спартака»: «Нападающие не забили, но больше проблем вижу в потерях в центре»

— Почему в основе не вышел Скопинцев? — Мы рассчитывали на быстрые атаки и стандарты соперника, поэтому играл Маричаль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх