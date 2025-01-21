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Царьград

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Студент на Алтае пытался поджечь комиссариат по указанию террористов из Украины

Студент на Алтае пытался поджечь комиссариат по указанию террористов из Украины

На Алтае студента задержали за попытку поджечь военный комиссариат в Барнауле. Он действовал по указанию украинской террористической организации, пытаясь помешать отправке военных в зону СВО.

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