Захарова сыронизировала по поводу предложения должности Федорову в Италии

Террорист Усама Бен Ладен «стал бы прекрасным советником» в правительстве Италии. Об этом свидетельствует кадровая политика итальянского министра обороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, В телеграм-канале Захарова прокомментировала предложение, которое министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал экс-главе минобороны Украины Михаилу Федорову.
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