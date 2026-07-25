Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова сыронизировала по поводу предложения должности Федорову в Италии

Захарова сыронизировала по поводу предложения должности Федорову в Италии

Террорист Усама Бен Ладен «стал бы прекрасным советником» в правительстве Италии. Об этом свидетельствует кадровая политика итальянского министра обороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, В телеграм-канале Захарова прокомментировала предложение, которое министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал экс-главе минобороны Украины Михаилу Федорову.

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