"Ястреб" Мерц оказался тряпкой. Теперь его партия умоляет Россию о газе

Игорь Максаков

Путин всю эту европейскую шоблу прогнёт. У него выдержка просто великолепная. Без войны и без потрясений наведёт свой порядок, а потом дай Бог, когда всё на внешнем периметре успокоится в нашу пользу, и своими нуворишами займётся, коих развелось как червей на благодатной почве.