Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Все по норам? Видимо на теме угрозы самый продуктивный распил... Со страху народу и возразить нечегоШвеция обезумела ...
  • Балу -
    На хрен они кому нужны?... Каждый ган...он мнит себя дирижаблем... Что тормоза прибалтийские, что чухонцы с дебильным...Швеция обезумела ...
  • igor ivlev
    👍Злость Трампа на ...

"Ястреб" Мерц оказался тряпкой. Теперь его партия умоляет Россию о газе

"Ястреб" Мерц оказался тряпкой. Теперь его партия умоляет Россию о газе

Лидер ХДС Фридрих Мерц и палец о палец не ударил, чтобы заткнуть рот пророссийским элементам в собственной партии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Путин всю эту европейскую шоблу прогнёт. У него выдержка просто великолепная. Без войны и без потрясений наведёт свой порядок, а потом дай Бог, когда всё на внешнем периметре успокоится в нашу пользу, и своими нуворишами займётся, коих развелось как червей на благодатной почве.
Ответить
16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Нам самим газ нужен...Да и нашим друзьям на востоке...А это дерьмо пусть у США их &quot;дешёвый&quot; газ покупает.
Ответить
14 час.
наверх