Лидер ХДС Фридрих Мерц и палец о палец не ударил, чтобы заткнуть рот пророссийским элементам в собственной партии.
"Ястреб" Мерц оказался тряпкой. Теперь его партия умоляет Россию о газе
Комментарии
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Игорь Максаков
Путин всю эту европейскую шоблу прогнёт. У него выдержка просто великолепная. Без войны и без потрясений наведёт свой порядок, а потом дай Бог, когда всё на внешнем периметре успокоится в нашу пользу, и своими нуворишами займётся, коих развелось как червей на благодатной почве.
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16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Нам самим газ нужен...Да и нашим друзьям на востоке...А это дерьмо пусть у США их "дешёвый" газ покупает.
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14 час.
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