Экскурсионная поездка по маршруту ´Бобруйск-Минск-Бобруйск´ с посещением выставки ´Дорога к Победе´, посвященной 80-летию Поб...

Экскурсионная поездка по маршруту ´Бобруйск-Минск-Бобруйск´ с посещением выставки ´Дорога к Победе´, посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Минском международном выставочном центре BELEXPO .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии