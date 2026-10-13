Это все Зеленский: в чем главу киевского режима обвиняют в США

Возникла у Киева и еще одна неожиданная проблема. Дональд Трамп внезапно и жестко раскритиковал Зеленского за высокую стоимость горючего в Соединенных Штатах.
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