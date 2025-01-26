Болельщики «Клипперс» отсчитывали время на штрафные броски Янниса Адетокумбо с помощью плакатов

Сидящие за щитом болельщики отсчитывали время на броски со штрафной линии, поднимая плакаты. Форвард «Милуоки» известен долгой подготовкой к исполнению этого элемента, выходящей за рамки обозначенных правилами 10 секунд.
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