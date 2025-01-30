Тарифы ниже, новых операторов больше. Исследование Ernst & Young: конкуренция в сфере железнодорожных перевозок полезна

Консалтинговая компания Ernst & Young выполнила по заказу Европейской комиссии исследование, посвящённое вопросам влияния конкуренции на качество услуг и на уровень цен в сфере железнодорожных перевозок в Европе.
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