Ирина Безрукова накинулась на Брухунову, которая осудила девушек на покупку подделок

В начале 2025 года интернет облетела новость, ставшая катализатором всеобщего обсуждения: Татьяна Брухунова, супруга известного артиста Евгения Петросяна, подверглась критике за свои высказывания в адрес обладательниц подделок известных брендов.
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