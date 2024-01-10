Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексей Горшков
    Если так подумать - американцы толком никогда воевать и не умели! Ругают нашу армию,иногда справедливо - но до того,ч...Отвоевался!
  • Надежда Белугина
    От плохого семени не жди хорошего племени.Что связывает отц...
  • Vasily Golov
    Много рейнжеров погибло с 2015г.Бравость проходит быстро.До храбрости не доходит.Отвоевался!

«Господи, за что?» и памперсы срочно менять…

«Господи, за что?» и памперсы срочно менять…

Невоенный анализ-48. "Всё идёт по плану". 8 января 2024 Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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