Роль сид фраз в защите криптовалютных кошельков

Криптовалюты сильно подвержены взломам, поэтому важно обеспечить защиту безопасность ваших активов. Существуют сид фразы, которые служат ключом для восстановления ваших средств в случае их кражи или потери.
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