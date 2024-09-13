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Кирби заявил, что США не снимают с ВСУ ограничения ударов по России

Кирби заявил, что США не снимают с ВСУ ограничения ударов по России

США не меняют позицию относительно ударов дальнобойным оружием по территории России.Корректировки в ограничения, которые предусмотрены в отношении применения Украиной оружия дальнего действия для ударов вглубь России, США пока вносить не планируют.

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