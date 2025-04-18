Ветераны ВОВ получат единовременную выплату в 80 тыс. рублей в мае

Депутат Сергей Гаврилов объявил о майских выплатах для ветеранов ВОВ - 80 тыс. рублей. Доплата гарантирована также бывшим узникам концлагерей, вдовам, и жителям стран Балтии, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья.
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