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В истории России в день 12 апреля состоялся первый полёт человека в космос, а также произошли другие, не менее важные события

В истории России в день 12 апреля состоялся первый полёт человека в космос, а также произошли другие, не менее важные события

В истории России в день 12 апреля состоялся первый полёт человека в космос, а также произошли другие, не менее важные события Юлия СкворцоваГраждане Российской Федерации, а также мир и постсоветское пространство каждый год 12 апреля отмечают важные исторические события, произошедшие в этот день.

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