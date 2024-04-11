В истории России в день 12 апреля состоялся первый полёт человека в космос, а также произошли другие, не менее важные события Юлия СкворцоваГраждане Российской Федерации, а также мир и постсоветское пространство каждый год 12 апреля отмечают важные исторические события, произошедшие в этот день.