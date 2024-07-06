Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект

Сегодня 210 прочитали NGAD — престижный проект ВВС США. Программа Next Generation Air Dominance предназначена для производства первых в мире истребителей 6-го поколения и подготовки вооруженных сил США к предстоящим десятилетиям.
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