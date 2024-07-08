"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".
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