В Нижнекамске введены ограничения на работу аэропорта

В Нижнекамске введены временные ограничения на работу аэропорта, сообщает Росавиация. «Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены также в аэропорту Нижнекамск», — говорится в объявлении.
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