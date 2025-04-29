Энергетические напитки в Удмуртии перестанут продавать через торговые автоматы

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии на сессии 29 апреля принял дополнения к закону «Об отдельных запретах и ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе безалкогольных энергетических напитков)».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии