LIES OF P – DELUXE EDITION❤️STEAM❤️✅ Игра работает во всех странах, в том числе и в Рос...

LIES OF P – DELUXE EDITION❤️STEAM❤️✅ Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт STEAM с игрой LIES OF P – DELUXE EDITION для игры в оффлайн режимеАккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игруБонусы предзаказа и Premium edition:☑️ Одежда озорной марионетки;☑️ Фирменное пальто Великого Вениньи;☑️ Очки Великого Вениньи;☑️ Маска участников подготовки к фестивалю;☑️ Одежда озорной марионетки и парадная шляпа озорной марионетки — это бонусы за предварительный заказ.