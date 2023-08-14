Военное обозрение

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«Редко встречаются на поля боя»: Британия обучает новые расчёты для проблемных гаубиц AS-90 ВСУ

«Редко встречаются на поля боя»: Британия обучает новые расчёты для проблемных гаубиц AS-90 ВСУ

Британские военные обучают новые расчеты ВСУ технике использования самоходных гаубиц AS-90, которые, со слов украинских солдат, показали себя на фронте далеко не в лучшем виде.

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