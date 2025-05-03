Медведев назвал слова Трампа о победе США в ВОВ пафосной чушью

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне, являются «пафосной чушью».
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