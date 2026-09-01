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Регионы России

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«Лейпциг» арендовал полузащитника «Ромы» Эль-Энауи

«Лейпциг» арендовал полузащитника «Ромы» Эль-Энауи

Эль-Энауи перешёл в «Рому» из нидерландского «Ланса» летом 2025 года. В прошедшем сезоне футболист провёл 34 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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