Мы должны стремиться к миру не только на словах, но и в наших деяниях (с)

В

Воробей

Автор статьи не раскрывает того факта, что ислам имеет фактически несколько режимов, или стилей, интерпретации. И они могут применяться, чередуясь, в зависимости от потребностей политической ситуации. В этой статье автор применяет мирный стиль, который используется обычно тогда, когда нужно показать миролюбивость и социальность мусульман при инфильтрации чужого социума, или тогда, когда исламский социум уже надёжно освоил данную территорию. В тех же случаях, когда политическая ситуация требует активную и агрессивную позицию, применяется другой стиль интерпретации. Гибкое чередование этих стилей и позволяет успешную экспансию ислама по Земле. За этой религией будущее, в частности потому, что она принципиально проще и имеет, в смысле ставит перед более образованным читателем, намного меньше сложностей в Коране по сравнению с Библией. Потому, чем более образованно население, тем больше верующих разочаровывается в христианстве из-за того, что они сами знакомятся с Библией. Эта разница, среди прочего, связана с кардинально разными намеренными функциями этих источников.