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Мы должны стремиться к миру не только на словах, но и в наших деяниях (с)

Мы должны стремиться к миру не только на словах, но и в наших деяниях (с)

Слава Аллаху, мы – мусульмане. Слава Всевышнему, мы приняли Ислам и поклоняемся только одному Аллаху.

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Комментарии
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В
Воробей
Автор статьи не раскрывает того факта, что ислам имеет фактически несколько режимов, или стилей, интерпретации. И они могут применяться, чередуясь, в зависимости от потребностей политической ситуации. В этой статье автор применяет мирный стиль, который используется обычно тогда, когда нужно показать миролюбивость и социальность мусульман при инфильтрации чужого социума, или тогда, когда исламский социум уже надёжно освоил данную территорию. В тех же случаях, когда политическая ситуация требует активную и агрессивную позицию, применяется другой стиль интерпретации. Гибкое чередование этих стилей и позволяет успешную экспансию ислама по Земле. За этой религией будущее, в частности потому, что она принципиально проще и имеет, в смысле ставит перед более образованным читателем, намного меньше сложностей в Коране по сравнению с Библией. Потому, чем более образованно население, тем больше верующих разочаровывается в христианстве из-за того, что они сами знакомятся с Библией.  Эта разница, среди прочего, связана с кардинально разными намеренными функциями этих источников.
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10 час.
дмитрий чагин
Ну, так, бл%, держите своих соплеменников в узде!!! Только бла-бла-бла! Хорошо, бл%, устроились!!! 99%бандитов, и 1% нормальных людей!
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2 час.
Михаил Сенников
очередной пропагандон пытается прикинуться мальчиком-зайчиком. как же вы достали со своим исламом!!! я вам дам новую религию: фундаментальный закон мироздания,альфа и омега - уравнение Шредингера! поклоняйтесь ему. найдите его решения для атома урана 238!
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43 мин.

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