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Bitcoin-ETF BlackRock обошел фонд S&P 500 по доходности

Bitcoin-ETF BlackRock обошел фонд S&P 500 по доходности

Спотовый Bitcoin-ETF BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) с момента запуска в январе 2024 года показал совокупную доходность около 71%, опередив популярный фонд Vanguard S&P 500 ETF (VOO), результат которого составил примерно 66%.

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