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Президент Словакии осуждает разрушение памятников Красной армии

Президент Словакии осуждает разрушение памятников Красной армии

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил признательность воинам Красной армии, осудив вандализм по отношению к памятникам.

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