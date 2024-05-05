6 ведущих колес, привод даже в прицепе, работа при -50 градусах Цельсия и способность штурмовать брод глубиной 1,3 метра. «Урал» запатентовал арктический автопоезд

«Урал» показал арктический автопоезд в конце прошлого года, а сейчас на машину оформлен патент. Изображения многоцелевого транспортного средства для суровых условий эксплуатации появились в базе данных Федерального института промышленной собственности.
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