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Фиров о 2:1 с «Зенитом»: «Пенальти ЦСКА был по делу, это же не мы назначили, а судьи. Неназначенный 11-метровый в наши ворота я не видел»

Нападающий ЦСКА Имран Фиров высказался о победе над « Зенитом » (2:1) в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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