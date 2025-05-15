«Лейпциг» хочет продать Симонса за 80 млн евро. Клуб выкупил хавбека за 50 млн

Ранее появилась информация, что 22-летний полузащитник хотел бы покинуть немецкий клуб. Сообщается, что «Лейпциг» рассчитывает выручить 80 миллионов евро за футболиста, поскольку намерен получить прибыль после выкупа игрока за 50 миллионов евро у «ПСЖ».