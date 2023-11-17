Украли 10 тысяч долларов и спрятали в носок: в Гомеле задержали ´гастролеров´, которые обманули пенсионера из Бобруйска.

Несколько дней назад на удочку мошенников попался 75-летний пенсионер из Бобруйска: два молодых человека приятной романской наружности предложили купить у них незаменимый в хозяйстве агрегат - бензиновый электрогенератор по заманчивой цене.
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