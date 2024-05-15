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«Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» в гостях в АПЛ впервые с 2018-го. Была серия из 4 сухих поражений

В предыдущих четырех матчах в Лондоне «горожане» потерпели сухие поражения (0:1, 0:1, 0:2, 0:2). В апреле 2018 года «Ман Сити» победил «Тоттенхэм» на выезде со счетом  3:1.

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