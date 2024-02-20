Наталья Бестемьянова: «Пускай девочки-парницы с 16 лет выступают на чемпионатах Европы и мира. В мире ведь очень мало спортивных пар»

Ранее Федерация фигурного катания Канады вынесла на конгресс ISU предложение о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной сборной в другую, а Федерация фигурного катания США предложила снизить возрастной ценз в парном катании.
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