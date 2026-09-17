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Врач Борисов предупредил о высоком риске заболеваемости гриппом в сезоне 2026–2027 годов

Врач Борисов предупредил о высоком риске заболеваемости гриппом в сезоне 2026–2027 годов

Заведующий отделением терапии клиники «Будь Здоров» в Петербурге Евгений Борисов рассказал Piter.TV , что в предстоящем эпидемическом сезоне заболеваемость гриппом может быть высокой.

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