Заключил контракт на «срочке»: 22-летний артиллерист из Заинска служит под Херсоном

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Айгуль Яруллиной Нияз – участник специальной военной операции с позывным Яшин – родился в Старом Заинске, учился в 1-й школе, после 9-го класса поступил в Заинский политехнический колледж.
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