Дом в Сочи вместо ракет? Задержан руководитель «дочки» донского оборонзавода

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Комментарии
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Алекс Сэм
Сдаст кого-нибудь получит пару лет- выйдет и на припрятанные деньги будет жить, пора возвращать смертную казнь, чтобы между выбором пуля в голову или пожизненное они также всех сливали.
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8 час.
В
Виталий
450 млн за 4 года... 150 млн за 2,5 года.. 34 млн за 2 года.. Отличная работа! Как бы устроиться.. Ну а что, несколько лет &quot;на даче&quot; и - свободный человек. И богатый, и &quot;уважаемый&quot;. Опять же, если трудновато с непривычки, то и УДО придумали -не злодей же какой-нибудь... Нет уж... Единственный способ бороться с ЭТИМИ - конфискация. У всего семейства. Можно даже и без отсидки -нефиг дармоедов кормить...
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3 час.

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