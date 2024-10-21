Дом в Сочи вместо ракет? Задержан руководитель «дочки» донского оборонзавода

Сдаст кого-нибудь получит пару лет- выйдет и на припрятанные деньги будет жить, пора возвращать смертную казнь, чтобы между выбором пуля в голову или пожизненное они также всех сливали.

В

Виталий

450 млн за 4 года... 150 млн за 2,5 года.. 34 млн за 2 года.. Отличная работа! Как бы устроиться.. Ну а что, несколько лет "на даче" и - свободный человек. И богатый, и "уважаемый". Опять же, если трудновато с непривычки, то и УДО придумали -не злодей же какой-нибудь... Нет уж... Единственный способ бороться с ЭТИМИ - конфискация. У всего семейства. Можно даже и без отсидки -нефиг дармоедов кормить...