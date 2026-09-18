Онищенко подтвердил важность домашних заданий, избегая перегрузок

Геннадий Онищенко, экс-санврач России, высказался о роли домашних заданий. Он отметил их значение для понимания материала, подчеркнув важность не перегружать школьников.
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