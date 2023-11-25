Взбодриться после бессонной ночи поможет 20-минутная зарядка: исследование

Исследователи из университета в Портсмуте выяснили, как побороть усталость после бессонной ночи. Опубликованное в журнале Physiology & Behavior исследование показало, что короткая тренировка в течение 20 минут может заметно улучшить работу мозга после почти безсонной ночи.
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