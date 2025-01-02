Косметолог Островская назвала овощи, помогающие при отеках Косметолог-эстетист Екатерина Островская, соучредитель бренда Lifecode, поделилась советами по предотвращению отеков во время праздничного периода.
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