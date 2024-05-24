Основатель «ЖизньМарта» признался, сколько поставщиков у него осталось после проверок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ФедералПресс. Основатель магазинов «у дома» «ЖизньМарт» Иван Зайченко обрисовал ситуацию, сложившуюся с поставщиками продуктов и готовых блюд, с которыми сотрудничает сеть магазинов.
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