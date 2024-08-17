Писатель Белов: в США назвали спасением страны войны на чужой территории

Не так давно RAND Corporation — американский аналитический центр, аффилированный с местными неоконами (неоконсерваторами, наиболее одиозной и «ястребиной» частью истеблишмента США), — выкатила очередной доклад о положении дел в Соединенных Штатах и месте Америки в современном мире.
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