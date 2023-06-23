Новое финское правительство, сформированное уже после ухода бывшей «премьерши», любительницы шумных вечеринок и «белого снега» Санны Марин, выступило с угрозами в адрес нескольких африканских государств, имеющих дружеские отношения с Россией.
Новое финское правительство, сформированное уже после ухода бывшей «премьерши», любительницы шумных вечеринок и «белого снега» Санны Марин, выступило с угрозами в адрес нескольких африканских государств, имеющих дружеские отношения с Россией.
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