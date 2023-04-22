GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION XBOX ONE После оплаты Вы моментально получите ЛИЦЕНЗИ...

GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION XBOX ONE После оплаты Вы моментально получите ЛИЦЕНЗИОННЫЙ цифровой ключ «GRAND THEFT AUTO V – PREMIUM ONLINE EDITION» для консоли XBOX ONEРегион активации: ТурцияДля активации ключа требуется VPN с подключением к ТурцииПосле активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙИгра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью Microsoft Вы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языками Языки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и др.