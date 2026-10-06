МЧС предупреждает о паводках на Камчатке с 7 по 12 октября

На Камчатке с 7 по 12 октября ожидаются наводнения из-за циклона, предупреждает МЧС. В регионах уровень воды в реках может подняться до 50 см в сутки, угрожая разливами в Елизовском, Усть-Большерецком и других районах.
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