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Царьград

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МЧС предупреждает о паводках на Камчатке с 7 по 12 октября

МЧС предупреждает о паводках на Камчатке с 7 по 12 октября

На Камчатке с 7 по 12 октября ожидаются наводнения из-за циклона, предупреждает МЧС. В регионах уровень воды в реках может подняться до 50 см в сутки, угрожая разливами в Елизовском, Усть-Большерецком и других районах.

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