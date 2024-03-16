В Эстонии не дали гарантий, что не отправят своих военных на Украину

Эстонские власти не стали давать гарантии того, что военные страны не будут направлены на Украину. Депутаты пытались получить четкий ответа от премьера Каи Каллас, требуя, чтобы военнослужащие не вмешивались в российско-украинский конфликт.
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