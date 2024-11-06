Сохранивший анонимность экс-чиновник из ОП главы киевского режима Владимира Зеленского призвал правительство прекратить пытаться возвратить освобождённые Российской Федерацией регионы из-за того, что Дональд Трамп победил в президентской гонке Соединённых Штатов Америки.
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