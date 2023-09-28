Так и хочется спросить: "мужик, ты это вообще о чём и на каких м-даков эта мулька рассчитана?!"

Интересно читать то, что Е.Я. пишет. Остроумно, со знанием темы, но... и только. Если он все про всех так хорошо знает, то почему не называет имена, явки, пароли?! Надеется на догадливость читающих или еврейская осторожность в крови говорит???!!! Или боится отношения испортить? Тогда зачем поднимать тему и показывать себя патриотом, радеющим за Россию, если своя рубашка ближе к телу???!!!

Caltar

"Про слова его насчёт того, что когда с его прямым участием подписывались "Минские соглашения", он уже понимал, что их с украинской стороны никто выполнять не будет - и тем не менее начальство наше их подписало!!!",так же как отвод наших войск от Киева,со сдачей всего,что взяли,ведь тоже все знали,что нас в очередной раз кинут! А теперь нам "плачутся- нас обманули,мы всё сделали,а они... У нас в стране куча таких как он рулит и желает продолжать это делать!Только на словах и могут чего-то вякать о патриотизме,о заботе о народе России,а сами даже внутри страны с заезжими мразотами не желают разбираться,чего говорить о том,что происходит с Залежалой,где даже воевать до сих пор не начали и вряд ли начнём,так как ни у кого нет для этого желания!