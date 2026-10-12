В российских вузах сократили число платных мест по 40 специальностям

В российских вузах число платных мест по 40 специальностям за год сократилось почти на 97 тысяч. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ В Латвии восстано...
- НЗ Смертная казнь: н...
- "Выкормыши" Чубай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым