Страна и люди
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Страна и люди

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В российских вузах сократили число платных мест по 40 специальностям

В российских вузах сократили число платных мест по 40 специальностям

В российских вузах число платных мест по 40 специальностям за год сократилось почти на 97 тысяч. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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