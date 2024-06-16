Тодд Говард про масштабы Shattered Space и ежегодные дополнения для Starfield Пока сооб...

Тодд Говард про масштабы Shattered Space и ежегодные дополнения для StarfieldПока сообщество экшен-RPG Starfield осуждает Тодд Говарда за платные модификации из магазина Creations, добавленного в недавнем обновлении, глава Bethesda дал очередное интервью.