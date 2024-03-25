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Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота

Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота

ИГОРЬ  ЛИСИН 26 августа 2008 года стал поистине историческим днём для нашей страны. Тогда решением президента Дмитрия Медведева Россия признала суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии, дав звонкую пощечину коллективному Западу, который буквально за несколько месяцев до того признал "независимость" сепаратистского образования Косово.

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