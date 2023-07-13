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Сейсмолог Эйидоган: В Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой выше 7

Сейсмолог Эйидоган: В Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой выше 7

Профессор сейсмологии, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган выступил с прогнозом о мощном землетрясении, магнитуда которого может оказаться выше 7.

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